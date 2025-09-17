Universidad de Auburn despide empleados por violar su Código de Conducta

17 de septiembre de 2025 – AUBURN, Alabama – Agencias.

El presidente de la Universidad de Auburn emitió un comunicado el miércoles informando que algunos empleados fueron despedidos debido a violaciones del Código de Conducta de la institución.

Según Christopher Roberts, presidente de la Universidad de Auburn, los empleados despedidos hicieron publicaciones “hirientes” en las redes sociales.

“Nos hemos enterado de que hay empleados de Auburn que hicieron publicaciones en las redes sociales que fueron hirientes, insensibles y completamente opuestas a los valores de respeto, integridad y responsabilidad de Auburn, lo que constituye una violación de nuestro Código de Conducta. Estamos terminando el empleo de esas personas. Condenamos de manera inequívoca esta conducta, que es contraria a los valores que apreciamos en el ‘Credo de Auburn'”, dijo Roberts.

En su declaración, Roberts no mencionó el tema específico por el cual los empleados violaron el Código de Conducta de la Universidad. Sin embargo, afirmó que “los incidentes que promueven ó justifican la violencia son inaceptables y las personas involucradas en dicha conducta pueden ser objeto de suspensión u otras acciones de personal según lo determine la universidad”.