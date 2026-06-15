Uruguay vs Arabia Saudí: la Celeste empata en el Mundial 2026

Qué pasó: La selección de Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudí en su debut en el Mundial 2026.

La selección de Uruguay empató 1-1 frente a Arabia Saudí en su debut en el Mundial 2026. Por qué importa: El resultado deja un sabor agridulce y máxima presión en el parejo Grupo H tras el empate entre España y Cabo Verde.

El resultado deja un sabor agridulce y máxima presión en el parejo Grupo H tras el empate entre España y Cabo Verde. El dato clave: Un gol agónico de Maximiliano Araújo al minuto 80 salvó un punto tras un error defensivo capitalizado por los asiáticos.

La selección uruguaya de fútbol inició su camino en la Copa del Mundo con un amargo empate un gol por bando ante el combinado de Arabia Saudí. Cientos de aficionados se congregaron en la explanada de la Intendencia de Montevideo para seguir el compromiso a través de una pantalla gigante montada en el centro de la capital.

El nerviosismo se apoderó de la fanaticada charrúa en la primera mitad cuando el conjunto árabe logró ponerse en ventaja aprovechando un rechace corto del portero Fernando Muslera. A pesar del dominio posterior y las claras ocasiones de gol generadas por la Celeste, la notable actuación del guardameta rival Mohammed Al-Owais impidió una remontada completa.

Bielsa muestra enfado y el Grupo H se llena de cautela

El gol salvador llegó a solo diez minutos del pitazo final gracias a una definición del atacante Maximiliano Araújo que desató el desahogo en las calles de Montevideo. Sin embargo, el director técnico de la Celeste, Marcelo Bielsa, no ocultó su enfado en los vestuarios al declarar tajantemente que era un partido que debían ganar obligatoriamente.

Con este marcador, el Grupo H del torneo internacional queda completamente igualado con todos sus integrantes sumando una unidad, tras el empate previo sin goles entre España y Cabo Verde. Los hinchas uruguayos miran con cautela los próximos cruces y confían en la historia de sus cuatro estrellas para vencer el próximo domingo a Cabo Verde.