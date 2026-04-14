Usher y Chris Brown traen su gira de estadios a Birmingham este verano

Usher y Chris Brown traen su gira de estadios a Birmingham este...

14 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Usher y Chris Brown, dos de las mayores estrellas de la música, anunciaron el martes una gira por estadios de Norteamérica que incluye una parada en Birmingham.

La gira Raymond & Brown, también conocida como The R&B Tour, arranca el 26 de junio en Denver antes de llegar al Protective Stadium el 28 de julio.

Esta gira conjunta llega tras el enorme éxito de ambas giras. La gira de Usher de 2024, “Past, Present, Future”, vendió más de 1,1 millones de entradas.

La gira mundial Breezy Bowl XX de Brown concluyó en octubre como la más taquillera de su carrera, recaudando casi 300 millones de dólares.

Con decenas de premios entre ambos, Usher y Chris Brown buscan, una vez más, batir récords.

Los tarjetahabientes de Citi podrán adquirir sus boletos a partir del 21 de abril en CitiEntertainment.com. La preventa para miembros de Live Nation All Access comenzará el 23 de abril en livenation.com/allaccess.

La venta general de boletos comienza el lunes 27 de abril en RaymondandBrownTour.com.