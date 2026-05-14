Uso de antidepresivos en el embarazo no causa autismo ni TDAH

14 de mayo de 2026 – Ciencia – EFE.

Un extenso estudio publicado en la revista científica The Lancet Psychiatry ha determinado que no existe una relacion de causa y efecto entre el consumo de antidepresivos durante la gestacion y un incremento en el riesgo de trastornos del desarrollo neurologico en los menores. Tras analizar una vasta cantidad de datos, los expertos concluyeron que los niños expuestos a estos fármacos no presentan mayores probabilidades de desarrollar autismo o trastorno por deficit de atencion e hiperactividad por causa directa de la medicacion.

La investigacion consistio en un metaanálisis que agrupo informacion de 37 estudios previos, abarcando a mas de 600,000 mujeres que utilizaron este tipo de fármacos y comparandolas con casi 25 millones de embarazos donde no hubo consumo. Los autores sostienen que este trabajo ofrece la evidencia mas solida obtenida hasta el momento, desmintiendo preocupaciones generadas por analisis anteriores que sugerian un vinculo peligroso para el feto.

Segun los especialistas de la Universidad de Hong Kong, el ligero aumento de riesgo detectado en ciertos casos desaparece por completo al considerar factores ajenos al medicamento. El estudio observo que dicha tendencia tambien se manifestaba cuando los padres consumian antidepresivos o cuando la madre los tomaba antes de la concepcion, lo que desplaza la responsabilidad hacia la genetica y la salud mental de los progenitores en lugar del tratamiento quimico.

De este modo, se sugiere que la predisposicion genetica y el entorno familiar son los verdaderos determinantes en la aparicion del TDAH y el autismo. El estres familiar constante y las dinamicas de cuidado en hogares donde existen problemas de salud mental influyen mas en el desarrollo neurologico que la exposicion prenatal a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de uso mas frecuente en la actualidad.

Un dato relevante del estudio es que no se hallaron diferencias de riesgo vinculadas a las dosis suministradas a las pacientes. Ademas, al centrar el analisis exclusivamente en madres con trastornos de salud mental diagnosticados, la mayoría de los medicamentos comunes no mostraron ninguna conexion con efectos adversos, lo que refuerza la seguridad de mantener los tratamientos psiquiatricos necesarios para garantizar el bienestar de la madre durante el proceso gestacional.

Expertos independientes han recibido estos resultados como una noticia tranquilizadora que pone fin a años de controversias y estudios contradictorios. La recomendacion general es que las mujeres embarazadas continuen con su medicacion bajo supervision medica, ya que proteger la salud mental materna es fundamental y, segun esta nueva evidencia, no representa una amenaza para el desarrollo saludable del futuro bebe.