Vagones de tren bloquean cruces en los condados de Walker y Winston

30 de diciembre de 2025 – CONDADO DE WALKER, Alabama – Agencias.

Desde la tarde del martes 30 de diciembre, vagones de tren bloquean múltiples cruces en los condados de Walker y Winston, según el 911 del condado de Walker.

El 911 del condado de Walker informa que Norfolk Southern no tiene locomotora disponible para mover el tren y no puede dar una estimación sobre cuándo se reabrirán los cruces.

Según el 911 del condado de Walker, la fila de vagones bloquea el cruce en Fourth Street, cerca de Nauvoo Road. Los cruces en el condado de Winston también están bloqueados.

Norfolk Southern respondió a la solicitud de comentarios. La respuesta se encuentra a continuación:

“Disculpen las molestias y agradecemos la paciencia de la comunidad. Un equipo estará moviendo los vagones durante la noche para reabrir el cruce”.

Portavoz de Norfolk Southern.