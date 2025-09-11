Varias agencias investigan una amenaza en la Universidad Estatal de Alabama

11 de septiembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Varias universidades y colegios históricamente negros, conocidos como HBCU, en todo el país fueron víctimas de amenazas en sus campus. Una de ellas fue la Universidad Estatal de Alabama, que canceló todas las clases y actividades en respuesta a lo que la institución describió como una “amenaza terrorista”.

La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama confirmó que está colaborando en la investigación de un correo electrónico falso que reportaba una amenaza activa, provocando una respuesta coordinada de las fuerzas del orden. Tras una exhaustiva búsqueda, las autoridades concluyeron que no existía una amenaza creíble para los estudiantes, el personal o el profesorado.

El presidente de la universidad, Quinton Ross Jr., comentó que la amenaza coincidió con la conmemoración del 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. La policía del campus y otras agencias de seguridad se encargaron de revisar todos los edificios para garantizar la seguridad. Aunque la alerta fue levantada alrededor de la 1 p.m., se pidió a los estudiantes que permanecieran en sus residencias.

Ross instó a la comunidad universitaria a mantenerse vigilante y a reportar cualquier actividad sospechosa, reiterando la importancia de la unidad. Por su parte, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama advirtió que este tipo de amenazas falsas son un delito grave que pone en peligro vidas y agota recursos de emergencia, por lo que serán investigadas y perseguidas con todo el peso de la ley.

El alcalde de Montgomery, Steven Reed, emitió un comunicado expresando su rechazo a las amenazas contra la universidad y otras HBCU. Aseguró que están trabajando en estrecha colaboración con la policía del campus y las agencias federales para proteger a la comunidad universitaria.

El alcalde afirmó que estas amenazas no debilitarán el rol fundamental de estas instituciones y que Montgomery se solidariza con la Universidad Estatal de Alabama y con todas las universidades afectadas, reafirmando que no se dejarán intimidar por el miedo o el odio.