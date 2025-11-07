Vasos “Camino al Iron Bowl” de edición limitada disponibles en Chick-fil-A de Birmingham

Vasos “Camino al Iron Bowl” de edición limitada disponibles en Chick-fil-A de...

7 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Es noviembre en Alabama, y ​​eso significa que los aficionados al fútbol americano universitario cuentan los días para el encuentro anual entre Alabama y Auburn.

El 90.º Iron Bowl dará comienzo el 29 de noviembre en el estadio Jordan-Hare de Auburn. Pero antes del partido, los aficionados podrán conseguir vasos exclusivos con temática de los Tigers ó los Tide de Chick-fil-A.

Rodney Jackson, propietario y gerente de los restaurantes Chick-fil-A de Wildwood Centre y Vestavia Hills, comentó que están encantados de ofrecer estos vasos como muestra de agradecimiento.

“El Iron Bowl es más que un simple partido; es una tradición que une a nuestra comunidad”, dijo Jackson. “Ya sea que vistan de rojo y blanco ó de naranja y azul, todos disfrutamos de la buena comida y la buena compañía”.

Los vasos estarán disponibles todos los lunes previos al Iron Bowl en Chick-fil-A.

Los vasos de Auburn estarán disponibles el 10 de noviembre, los de Alabama el 17 de noviembre y, finalmente, un vaso conmemorativo del Iron Bowl el 24 de noviembre.

Para obtener uno, los miembros de Chick-fil-A One solo tienen que hacer un pedido a través de la aplicación móvil de Chick-fil-A.

La oferta está limitada a un vaso por miembro de Chick-fil-A One cada lunes durante la promoción en los restaurantes participantes.