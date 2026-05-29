Vecindario de Alabama bajo riesgo sanitario por gran bache

- Qué pasó: Un gran bache en el vecindario de Inglenook se transformó en un vertedero ilegal de basura.
- Por qué importa: El deterioro vial genera riesgos críticos de accidentes de tránsito y plagas de roedores.
- El dato clave: Vecinos con más de 30 años en la zona denuncian negligencia en el mantenimiento público.
Peligro vial y sanitario en las calles de Birmingham
El deterioro de un callejón y una acera deformada en la avenida 39 Norte mantiene en alerta a los residentes de Inglenook, en Alabama. La falta de mantenimiento asfáltico transformó la vía trasera de las viviendas en un foco de contaminación y accidentes.
Residentes históricos como Amy Hunter denuncian que las irregularidades del pavimento provocaron caídas graves a los peatones. Además, el paso de maquinaria pesada municipal de recolección de residuos agravó las dimensiones de la oquedad existente.
Basura acumulada y fallas en la seguridad comunitaria
La acumulación ilegal de desechos y objetos de gran tamaño en este bache atrajo plagas de ratas y cucarachas. Betty Bascomb, vecina afectada, advirtió que el estado actual de la vía impide el tránsito seguro de conductores y servicios de emergencia.
Ante las protestas, el Departamento de Obras Públicas local asignó cuadrillas de construcción para evaluar los daños en las aceras. La administración municipal programó el relleno del bache e instó a reportar incidencias mediante la línea de atención ciudadana 311.
¿Por qué se formó el gran bache en Inglenook?
El bache creció debido a las excavaciones continuas y al uso constante de equipos pesados de recolección de basura del Departamento de Obras Públicas, los cuales deterioraron el callejón de doble sentido sin recibir reparaciones oportunas.
¿Qué medidas tomarán las autoridades ante el vertedero ilegal?
Los equipos de construcción municipales inspeccionarán la acera afectada y rellenarán el bache. Las autoridades solicitaron a los ciudadanos canalizar los reportes mediante la línea de atención 311 para el seguimiento de casos.