Vecindario de Alabama bajo riesgo sanitario por gran bache

Qué pasó: Un gran bache en el vecindario de Inglenook se transformó en un vertedero ilegal de basura.

Un gran bache en el vecindario de Inglenook se transformó en un vertedero ilegal de basura. Por qué importa: El deterioro vial genera riesgos críticos de accidentes de tránsito y plagas de roedores.

El deterioro vial genera riesgos críticos de accidentes de tránsito y plagas de roedores. El dato clave: Vecinos con más de 30 años en la zona denuncian negligencia en el mantenimiento público.

Peligro vial y sanitario en las calles de Birmingham

El deterioro de un callejón y una acera deformada en la avenida 39 Norte mantiene en alerta a los residentes de Inglenook, en Alabama. La falta de mantenimiento asfáltico transformó la vía trasera de las viviendas en un foco de contaminación y accidentes.

Residentes históricos como Amy Hunter denuncian que las irregularidades del pavimento provocaron caídas graves a los peatones. Además, el paso de maquinaria pesada municipal de recolección de residuos agravó las dimensiones de la oquedad existente.

Basura acumulada y fallas en la seguridad comunitaria

La acumulación ilegal de desechos y objetos de gran tamaño en este bache atrajo plagas de ratas y cucarachas. Betty Bascomb, vecina afectada, advirtió que el estado actual de la vía impide el tránsito seguro de conductores y servicios de emergencia.

Ante las protestas, el Departamento de Obras Públicas local asignó cuadrillas de construcción para evaluar los daños en las aceras. La administración municipal programó el relleno del bache e instó a reportar incidencias mediante la línea de atención ciudadana 311.