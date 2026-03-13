Vecinos de Gadsden, cansados de perros callejeros que aterrorizan su comunidad

13 de marzo de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Vecinos en Gadsden dicen que están viviendo con miedo debido a los perros callejeros que deambulan por su comunidad.

“Es aterrador”, dijo el residente local James Thompson. “No puedes salir a caminar, no puedes dejar que tus hijos jueguen en el patio sin mirar constantemente por encima del hombro”.

Thompson y otros residentes en el área de la calle 11 dicen que el problema ha estado ocurriendo durante meses. Afirman que grupos de perros, a veces hasta seis o siete a la vez, se mueven por el vecindario de manera agresiva.

Varios vecinos han reportado que sus propias mascotas han sido atacadas y, en algunos casos, asesinadas por los perros callejeros.

“Tuve que ver cómo mi gato era destrozado justo en mi porche delantero”, dijo Sarah Jenkins, quien ha vivido en el área durante 20 años. “Llamamos al control de animales, pero dicen que no tienen suficientes personas para patrullar o que, para cuando llegan aquí, los perros ya se han ido”.

El Control de Animales de Gadsden dice que están conscientes de la situación, pero citan una falta de recursos y espacio en el refugio como obstáculos principales. Actualmente, el refugio está operando a su máxima capacidad.

Los líderes de la ciudad dicen que están explorando opciones para aumentar la financiación del control de animales en el próximo presupuesto, pero los vecinos dicen que necesitan una solución ahora antes de que alguien resulte gravemente herido.

“Solo es cuestión de tiempo antes de que uno de estos perros ataque a un niño”, dijo Thompson. “No deberíamos tener que vivir así en nuestras propias casas”.

Por ahora, se insta a los residentes a mantener a sus mascotas en el interior y a reportar cualquier avistamiento de perros agresivos a las autoridades de inmediato.