Vehículo choca contra estación de bomberos de Toney dejando una persona herida

30 de enero de 2026 – TONEY, Alabama – Agencias.

Las autoridades informaron que una persona resultó herida después de que su vehículo chocara contra una estación del Departamento de Bomberos y Rescate Voluntario de Toney (TVFR).

Un portavoz del TVFR señaló que una de las estaciones del departamento sufrió daños el viernes alrededor de las 6:15 de la tarde al ser impactada por un vehículo. Según el portavoz, el conductor chocó contra la estación en varias ocasiones antes de dirigirse hacia una zona boscosa.

El departamento de bomberos indicó que los equipos de restauración están en camino para estabilizar el edificio y que, por el momento, se desconoce el impacto a largo plazo que esto tendrá en la estructura.

Don Webster, portavoz de HEMSI, detalló que el incidente ocurrió en la estación del TVFR ubicada en Opp Reynolds Road.

El TVFR de Toney informó que sus miembros brindaron atención médica al conductor hasta que el personal de HEMSI llegó al lugar.

Webster confirmó que HEMSI trasladó al conductor del vehículo al Hospital de Huntsville con heridas que no ponen en riesgo su vida.

La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) se encuentra investigando el incidente.