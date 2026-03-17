Venezuela se corona campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos

17 de marzo de 2026 – Miami – EFE.

La selección de Venezuela hizo historia en Miami al titularse como la nueva monarca del béisbol internacional tras derrotar a Estados Unidos con un marcador de 3-2. En una final emocionante disputada en el LoanDepot Park, el equipo sudamericano logró quebrar el empate en la novena entrada gracias a un doblete decisivo de Eugenio Suárez. Esta victoria marca un hito sin precedentes para el país caribeño, que consigue su primer trofeo en este torneo de máxima categoría, consolidándose como la mejor novena del planeta en la actualidad.

El camino al triunfo comenzó a construirse desde los episodios tempranos con una ofensiva oportuna y una defensa sólida. Salvador Pérez inauguró la pizarra en el tercer inning tras un elevado de sacrificio, aprovechando un error previo de la defensa estadounidense. Poco después, Wilyer Abreu aumentó la ventaja con un cuadrangular solitario que puso el juego 2-0. Mientras tanto, el abridor Eduardo Rodríguez cumplió con una labor excepcional desde la lomita, manteniendo a raya a las figuras de las Grandes Ligas que integraban el lineup norteamericano.

A pesar del dominio venezolano durante gran parte del encuentro, la tensión aumentó en el octavo tramo cuando Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras para igualar las acciones. Este batazo representó el único momento de vulnerabilidad para un cuerpo de lanzadores que, hasta entonces, había limitado severamente la producción de hits de sus rivales. Sin embargo, la respuesta de Venezuela fue inmediata, demostrando una gran fortaleza mental ante un estadio repleto de aficionados que celebraban cada jugada como si el partido se desarrollara en Caracas.

En la instancia definitiva, la velocidad de Javier Sanoja resultó fundamental para alcanzar la base ganadora tras sustituir a Luis Arráez. Sanoja logró estafar la segunda almohadilla en una jugada ajustada que requirió revisión técnica, quedando en posición anotadora para el batazo de oro de Suárez. Este movimiento estratégico permitió que Venezuela recuperara la ventaja justo antes del cierre del noveno capítulo, dejando la responsabilidad de asegurar el campeonato en manos del relevista Daniel Palencia, quien mostró nervios de acero frente a los últimos bateadores.

El cierre del partido fue una exhibición de potencia por parte de Palencia, quien selló el título ponchando a figuras clave como Kyle Schwarber y Roman Anthony. Con esta actuación, el bullpen venezolano confirmó su superioridad al permitir apenas tres imparables a una alineación estadounidense cargada de estrellas. El ambiente en Miami fue de total euforia, reflejando el impacto de un equipo que supo combinar talento joven con experiencia en las mayores para superar a potencias como Japón e Italia en las rondas previas.

La trayectoria de Venezuela en este Clásico Mundial de Béisbol finaliza con un balance impresionante de seis triunfos y solo una derrota sufrida en la fase de grupos. Tras superar obstáculos complejos y dejar en el camino a los campeones defensores, el conjunto dirigido por sus líderes técnicos alcanza la gloria máxima. Este resultado no solo posiciona a Venezuela en la cima del ranking mundial, sino que también deja a Estados Unidos con su segundo subcampeonato consecutivo, reafirmando el crecimiento competitivo del béisbol latinoamericano.