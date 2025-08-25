Venus Williams, 45, lucha dos horas, pero se despide del US Open

25 de agosto de 2025 – Nueva York (EE.UU.) – EFE.

Venus Williams regresó al Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2023. A sus 45 años, la tenista estadounidense luchó durante dos horas contra Karolina Muchova, de la República Checa. A pesar de su esfuerzo, Williams se despidió del torneo con un marcador de 6-3, 2-6 y 6-1.

Williams, que ha ganado siete torneos de Grand Slam en su carrera y es doble campeona del US Open, recibió una carta de invitación para participar en el torneo de Nueva York. El público del estadio Arthur Ashe la despidió con una gran ovación.

Actualmente, Venus Williams ocupa el puesto 597 del ranking de la WTA. Esta fue su vigésimo quinta vez compitiendo en el Abierto de Estados Unidos. Este año, solo había participado en el DC Open y en el WTA 1000 de Cincinnati, pero mostró un buen estado de forma y gran carácter en la cancha.

El partido empezó con algunos problemas para Williams, quien perdió su saque de inmediato. Muchova, por su parte, venía de ganar doce de sus últimos catorce partidos en Nueva York. A pesar de los contratiempos iniciales, Venus logró encadenar tres juegos seguidos. Sin embargo, los errores en su saque permitieron a Muchova ganar cuatro juegos consecutivos y llevarse el primer set.

Muchova admitió al final del partido que se sintió estresada por enfrentarse a una leyenda del tenis como Venus Williams. Sin embargo, Williams elevó su nivel en el segundo set y lo ganó 6-2, rompiendo el servicio de Muchova en el primer juego. Este fue un golpe psicológico para Muchova, quien regresó a los vestuarios para recuperar su concentración.

La pausa le sirvió a Muchova, que regresó a la cancha con mayor lucidez. En el tercer set, no concedió ningún punto de ruptura y aprovechó sus dos oportunidades de quiebre para asegurarse la victoria con un 6-2 final. Con este resultado, Muchova repitió la victoria que había conseguido contra Venus Williams en el mismo escenario en 2020. Entre los asistentes al partido se encontraba la extenista rusa Maria Sharapova. En la siguiente ronda, Muchova se enfrentará a la ganadora del partido entre la rumana Sorana Cirstea y la argentina Solana Sierra. Este encuentro fue el primero de una doble sesión nocturna que también incluyó el partido entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Reilly Opelka.