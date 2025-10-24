Verstappen continúa ejerciendo presión sobre los pilotos de McLaren

24 de octubre de 2025 – Madrid – EFE.

El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial y piloto de Red Bull, se mostró dominante en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, la vigésima cita del Mundial de Fórmula Uno. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen continuó ejerciendo una fuerte presión sobre los McLaren; el líder del campeonato, Oscar Piastri de Australia, solo pudo registrar el duodécimo mejor tiempo, mientras que el segundo en la general, el británico Lando Norris, terminó en la cuarta posición.

Verstappen, de 28 años, estableció el tiempo más rápido en la segunda sesión de entrenamientos, que fue donde se registraron los mejores cronos del día, utilizando el neumático blando y antes de comenzar la simulación de carrera. El piloto de Países Bajos completó la pista de 4.304 metros en 1 minuto, 17 segundos y 392 milésimas. Superó por 153 milésimas al monegasco Charles Leclerc de Ferrari, quien había liderado el primer ensayo, y por 174 milésimas al joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, que se ubicó tercero.

Los pilotos españoles también tuvieron una presencia destacada en la tabla de tiempos. Fernando Alonso de Aston Martin se posicionó en octavo lugar, a 546 milésimas del líder, y Carlos Sainz de Williams, el ganador del año pasado en este circuito, terminó noveno, separado de Alonso por apenas una milésima. El argentino Franco Colapinto, que corre para Alpine, se ubicó en la decimoctava posición, quedando a un segundo y tres décimas de “Mad Max”.

Con tres victorias en los últimos cuatro Grandes Premios y su reciente demostración de fuerza en Austin, Texas, donde también ganó la carrera sprint mientras los McLaren abandonaban, Verstappen se ha convertido en el principal contendiente en la recta final de un Mundial que, hasta hace poco más de un mes, parecía una contienda exclusiva entre los dos pilotos de la escudería de Woking. McLaren ya había asegurado matemáticamente el título de constructores en Singapur.

Sin embargo, a partir del Gran Premio de Monza, el panorama del campeonato ha cambiado drásticamente y, a falta de cinco carreras y dos pruebas cortas, la lucha por el título está muy reñida. Piastri, que fue quinto en Estados Unidos, llegó a la Ciudad de México con una ventaja de 14 puntos sobre Norris, que fue segundo en Austin, y con 40 puntos de diferencia sobre Verstappen, quien es el piloto que más veces ha ganado en este circuito (cinco).

En la sesión de la mañana, Leclerc había sido el más rápido con un tiempo de 1:18.380, superando a Antonelli por una décima y al veterano alemán Nico Hülkenberg de Kick Sauber por 38 centésimas. En esta primera sesión, Piastri registró el cuarto mejor tiempo, a cuatro décimas del monegasco, mientras que Alonso se ubicó en la duodécima posición, a poco más de un segundo. El ganador de la edición pasada en México, Carlos Sainz, quien partirá con cinco puestos de penalización en la parrilla de salida del domingo por un incidente con Antonelli en Austin, no participó en este primer entrenamiento.

Fue el británico Luke Browning quien pilotó el coche FW47 de Sainz. Esta primera sesión de libres contó con la participación de hasta nueve pilotos de prueba, siendo Kick Sauber el único equipo que mantuvo a su alineación titular. Browning terminó en el decimoctavo lugar, a un segundo y nueve décimas de Leclerc, en la tercera pista más corta del Mundial y la de mayor altitud. Colapinto, en su decimocuarto Gran Premio desde su regreso a la F1, concluyó noveno en esta primera sesión, a nueve décimas y media del tiempo de referencia.

Otros pilotos de prueba también participaron: el mexicano Pato O’ Ward se montó en el McLaren de Norris y marcó el decimotercer tiempo, a un segundo y tres décimas. Por su parte, el Red Bull de Verstappen fue pilotado por el británico-sueco Arvid Lindblad, de 18 años, quien se destacó como el mejor de los jóvenes y el único que logró meterse en el ‘top 10’ matinal, terminando sexto. En la sesión de la mañana, también coincidieron tres pilotos de nacionalidad japonesa en la pista. Finalmente, fue Verstappen quien logró la vuelta más rápida del día en la segunda sesión, demostrando su velocidad con los neumáticos blandos y aumentando la presión sobre sus rivales.

Los entrenamientos libres culminarán este sábado, antes de la sesión de clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo, la cual está programada para 71 vueltas, cubriendo una distancia total de 305.5 kilómetros.