Verstappen vence a McLaren y mantiene la emoción en el Mundial de F1 con gran actuación

17 de octubre de 2025 – Deportes – EFE.

El cuádruple campeón mundial Max Verstappen, pilotando para Red Bull, se adjudicó la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se celebra en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. En la calificación reducida de este viernes, el piloto neerlandés superó a los hasta ahora dominantes coches de McLaren. Los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz lograron clasificarse en la sexta y séptima posición de la parrilla, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, exhibió su dominio durante el sprint shootout, registrando un tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 143 milésimas en la ronda decisiva. Con este tiempo, ‘Mad Max’ superó al inglés Lando Norris de McLaren por apenas 71 milésimas, relegándolo al segundo puesto. El líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, quedó en tercer lugar a 380 milésimas de la pole.

La supremacía de McLaren se ha visto desafiada en las últimas carreras, a pesar de que al reanudarse el Mundial después del descanso estival, se perfilaban como favoritos claros, incluso revalidando el título de constructores. No obstante, a partir de la carrera de Zandvoort, donde Piastri logró su séptima victoria de la temporada, el equipo de Woking no ha vuelto a ganar. Este declive ha permitido a Verstappen convertirse en el principal animador del campeonato.

A pesar de las victorias de Verstappen en Monza y Bakú, y su segundo lugar en Singapur, el piloto neerlandés aún se encuentra en la tercera posición de la clasificación general. Actualmente, está a 63 puntos de los 336 que acumula el líder Piastri. Con cinco carreras principales y tres pruebas sprint restantes en el calendario, solo un descalabro monumental de los coches papaya podría impedir que el australiano se alzara con su quinto título mundial consecutivo.

La victoria de Verstappen en el sprint shootout de Austin representa su décima ‘mini-pole’ en la Fórmula 1, destacando su habilidad para aparecer en los momentos cruciales después de que Lando Norris dominara todas las sesiones previas. El neerlandés es el piloto con más victorias en carreras cortas en la historia de la F1, con un total de doce.

La carrera sprint del sábado, que consta de 19 vueltas, verá a Verstappen partir desde la posición de honor, seguido por los dos McLaren. Detrás de ellos, el alemán Nico Hülkenberg y el inglés George Russell de Mercedes, saldrán cuarto y quinto. Norris buscará recortar la ventaja de puntos con Piastri, mientras que Russell y los demás pilotos hasta el octavo puesto lucharán por sumar puntos para el campeonato, con ocho unidades para el ganador.

El heptacampeón mundial Lewis Hamilton saldrá desde la octava posición, justo detrás de su compatriota Carlos Sainz. Sus respectivos compañeros, Alex Albon y Charles Leclerc, arrancarán desde la novena y décima posición. Cabe destacar el debutante argentino Franco Colapinto, que saldrá desde la decimoséptima posición en la parrilla para la carrera corta. La sesión de clasificación también estuvo marcada por la necesidad de utilizar diferentes compuestos de neumáticos en cada ronda, y por una breve interrupción debido a que el Aston Martin de Lance Stroll dejó algunos escombros en la pista.