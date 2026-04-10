Veterano de Vietnam se recupera en el hospital tras ser apuñalado varias veces mientras dormía en casa

10 de abril de 2026 – SYLACAUGA, Alabama – Agencias.

El hijo de un hombre muy querido en Sylacauga dice que su padre se encuentra estable y descansando en el Hospital de la UAB, tras ser apuñalado varias veces.

El miércoles, antes de las 10:30 a. m., Brozoski McElrath dijo que acababa de dejar a su padre en casa después de llevarlo a una cita médica.

“Cuando llegué al otro lado de la ciudad, recibí una llamada de una de sus sobrinas, quien me dijo que había ocurrido algo terrible y que tenía que volver a casa de inmediato porque lo iban a trasladar en helicóptero a Birmingham”, dijo McElrath.

El servicio de emergencias 911 del condado de Talladega recibió la llamada y los agentes de policía de Sylacauga llegaron al lugar y encontraron a J.W. McElrath, de 80 años, con múltiples puñaladas.

Una mujer de 34 años llamada Tashae Devay Whitson fue arrestada en un parque y acusada de posesión ilegal de parafernalia de drogas.

“Él dijo que fue entonces cuando entró a la casa y se quedó dormido; ella lo despertó apuñalándolo. Falló el corazón por una fracción de segundo, y le perforaron un pulmón, por lo que ahora tiene un tubo torácico”, dijo McElrath.

J.W. McElrath, un miembro muy querido de la comunidad de Sylacauga, es descrito como un hombre que se sentaba en su porche, saludaba a la gente y a los autos, y no molestaba a nadie.

A pesar de esta tragedia, su hijo dice que hay que perdonar para poder seguir adelante.

“La gente grita: ‘Recen por ella’. Sí, recen por ella porque también tiene alma. Si tienen a alguien mayor a su cargo, asegúrense de cuidarlo, y necesitamos que la comunidad esté vigilando porque no sabemos qué puede pasar”, dijo McElrath.