Víctimas del ICE desatan protestas masivas en Nueva York

Qué pasó: Cientos de personas protestaron en Nueva York exigiendo justicia por las recientes muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero a manos de agentes del ICE.

Cientos de personas protestaron en Nueva York exigiendo justicia por las recientes muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero a manos de agentes del ICE. Por qué importa: Activistas y grupos de derechos humanos denuncian un incremento de la violencia armada letal y abusos sistemáticos por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

Activistas y grupos de derechos humanos denuncian un incremento de la violencia armada letal y abusos sistemáticos por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. El dato clave: Ambos fallecimientos ocurrieron bajo custodia o en intervenciones vehiculares del ICE en Texas y Maine durante la primera mitad de julio de 2026.

Activistas exigen justicia en Nueva York por muertes bajo custodia del ICE

Diversas organizaciones civiles y defensores de los derechos de la población bajo procesos de inmigración se concentraron en Foley Square, Manhattan. La movilización pacífica denunció el fallecimiento de dos ciudadanos latinoamericanos ocurridos en incidentes separados esta semana.

Las víctimas fueron identificadas como el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, y el colombiano Joan Sebastian Guerrero, de 26 años. Ambos perdieron la vida por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de vehículos oficiales.

Ola de indignación se extiende a Boston y otras ciudades de EE.UU.

Las protestas no se limitaron a Nueva York; manifestantes en Copley Square, Boston, exigieron el procesamiento judicial de los oficiales involucrados. Organizaciones comunitarias recordaron que este año también fallecieron bajo circunstancias cuestionables los ciudadanos Renee Nicole Good y Alex Pretti.

Los activistas hacen un llamado urgente al gobierno federal para reformar los protocolos de detención y frenar la violencia armada. Las familias de Salgado, en Houston, y de Guerrero, en Maine, exigen una investigación independiente y transparente sobre los hechos.