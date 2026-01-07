Victoria contundente: el Inter se consolida en la cima

7 de enero de 2026 – Roma – EFE.

El Inter de Milán logró imponerse este miércoles frente al Parma con un marcador de dos a cero, superando incluso las dificultades climatológicas causadas por la intensa niebla. Con este triunfo, el conjunto milanés se consolida en la cima de la tabla de posiciones de la liga italiana, aprovechando el tropiezo reciente del Nápoles. Este resultado traslada toda la responsabilidad a su rival directo, el Milan, que ahora se ve en la obligación de ganar su próximo compromiso para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

A pesar de presentarse con una alineación que no incluía a varias de sus figuras habituales, el equipo dirigido por Cristian Chivu mantuvo el control del juego durante la mayor parte del encuentro. El técnico regresó al estadio que fue su casa la temporada anterior, recibiendo muestras de respeto por su exitosa etapa previa. Aunque el marcador se mantuvo ajustado durante casi todo el desarrollo del partido, la superioridad táctica de los visitantes fue evidente al neutralizar los intentos ofensivos de sus contrincantes.

La estrategia del conjunto líder se centró en el despliegue por las bandas y en la búsqueda constante de sus delanteros mediante centros laterales. Aunque el Parma tuvo una oportunidad clara de adelantarse con un remate que impactó en el poste, la defensa interista logró contener la potencia física de los atacantes locales. El dominio del área y la efectividad en el juego aéreo fueron las herramientas principales que permitieron a los visitantes desgastar la resistencia de la zaga rival con el paso de los minutos.

La apertura del marcador llegó justo antes del descanso gracias a la astucia de Federico Dimarco, quien aprovechó un rebote en el área pequeña. El lateral zurdo anticipó una jugada colectiva y definió con potencia para batir al guardameta local, aunque el festejo tuvo que esperar unos instantes debido a una revisión del sistema de videoarbitraje que finalmente validó la posición del anotador. Este tanto fue determinante para cambiar la dinámica del enfrentamiento y obligar al equipo local a arriesgar más en la segunda mitad.

En los instantes finales del choque, el Inter sentenció el resultado mediante una jugada de contraataque aprovechando que su oponente estaba volcado totalmente al ataque. Aunque inicialmente se anuló una anotación por una infracción previa, Marcus Thuram logró marcar el segundo gol definitivo poco después. Esta victoria permite al entrenador Chivu cerrar su regreso al estadio Ennio Tardini con tres puntos fundamentales que refuerzan la confianza del grupo en su camino hacia el título.

Con este desenlace, el Inter logra una ventaja de cuatro unidades sobre sus perseguidores inmediatos, consolidando un liderato que parece fortalecerse con cada jornada. Por otro lado, la escuadra de Parma se queda en una situación estable en la clasificación general, manteniendo una distancia prudencial respecto a la zona de peligro. El torneo italiano entra así en una fase crítica donde la consistencia de los actuales líderes pone a prueba la resistencia mental de sus contendientes directos.