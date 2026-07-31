Victorias de oro en lucha y natación en Juegos Centroamericanos

Christopher Foca ganó el oro para República Dominicana en los 86 kilos de lucha libre en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En natación, el colombiano Juan Manuel Morales se adjudicó la medalla dorada en los 400 metros estilo libre.

La selección femenina de baloncesto de México venció 59-56 a Panamá y aseguró su pase a la final del torneo.

Oros para República Dominicana en lucha y Colombia en natación

El luchador Christopher Foca venció 5-0 al mexicano Kevin de León para coronarse en los 86 kilogramos del estilo libre. El atleta celebró el triunfo sobre la colchoneta con la bandera dominicana en el evento regional.

En las pruebas de natación, Juan Manuel Morales le otorgó el primer lugar a Colombia en los 400 metros libre con un registro de 3:51.96. El mexicano Paulo Strehlke se quedó con la plata al marcar 3:52.60 y el venezolano Adanuriel Rosal logró el bronce.

México clasifica a la final de baloncesto femenino

El representativo femenil de baloncesto de México mantuvo su paso perfecto con marca de 4-0 tras derrotar 59-56 a Panamá. Stephanie Hernández lideró la ofensiva mexicana con 13 puntos y cinco rebotes.

Las aztecas disputarán la presea dorada ante el equipo vencedor de la semifinal entre República Dominicana y Puerto Rico. Los Juegos del Centenario continuarán desarrollándose en suelo dominicano hasta el próximo 8 de agosto.