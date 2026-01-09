Video policial de ICE aporta evidencia inédita sobre disparos contra mujer en Mineápolis

9 de enero de 2026 – Mineápolis (EE.UU.) – EFE.

Un video recientemente difundido, grabado desde el dispositivo móvil del oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas implicado, ha arrojado una nueva luz sobre el incidente armado ocurrido en Mineápolis. Las imágenes, que fueron capturadas por el propio agente identificado como Jonathan Ross, ofrecen una perspectiva inédita y cercana de los momentos que precedieron a la muerte de Renee Good. Esta secuencia visual permite observar el desarrollo de los hechos desde el punto de vista del funcionario mientras se aproximaba al vehículo que bloqueaba el trayecto de la unidad oficial.

Al inicio de la grabación se percibe un intercambio verbal entre la conductora y el agente, donde ella manifiesta no estar molesta con él a pesar de la obstrucción vial. Ross se dedica a registrar visualmente el automóvil desde varios ángulos, llegando incluso a la parte trasera para captar la identificación del vehículo. En ese punto aparece Becca Good, esposa de la víctima, quien increpa al oficial asegurando que la matrícula no cambiará y lo desafía a mostrar su rostro mientras ella también documenta el encuentro con su propio teléfono.

La tensión en la escena aumenta cuando Becca Good lanza comentarios críticos hacia el agente mientras este continúa su labor de registro. Simultáneamente, un segundo oficial se posiciona en el flanco opuesto del coche burdeos para ordenar a la conductora que abandone el automóvil. En lugar de obedecer la instrucción, Renee Good comienza a realizar maniobras con el vehículo en un intento aparente de reanudar la marcha, lo que provoca una reacción inmediata por parte del oficial que sostiene la cámara.

En los instantes finales del video, Ross se sitúa frente al vehículo para intentar detener el avance del coche mientras emite gritos de sorpresa. En una respuesta súbita ante el movimiento del automóvil, el agente acciona su arma de fuego contra la conductora. La cámara capta imágenes inestables debido al movimiento brusco del oficial, culminando con la visión del automóvil de Good desviándose de su trayectoria original hasta impactar violentamente contra un poste de servicios públicos cercano.

La difusión de este material audiovisual ha generado una profunda división en la opinión pública respecto a la legitimidad del uso de la fuerza. Por un lado, algunos analistas y representantes gubernamentales sostienen que el oficial actuó bajo una amenaza real de ser atropellado, justificando los disparos como una medida de defensa propia necesaria. Sin embargo, diversos sectores señalan que la orientación de las ruedas del vehículo sugiere que la intención de la mujer era esquivar al agente para huir y no arrollarlo directamente.

Desde los niveles más altos del gobierno se ha defendido la actuación policial, argumentando que las grabaciones prueban el peligro inminente que enfrentaba el funcionario ante el acoso y la maniobra del auto. Esta postura oficial busca contrarrestar las acusaciones de asesinato de una civil desarmada, insistiendo en que la realidad del incidente es distinta a las versiones iniciales. Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a las investigaciones para determinar si el uso de fuerza letal fue una respuesta proporcionada a las circunstancias registradas en el dispositivo móvil.