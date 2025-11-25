Voluntarios ayudan a familia de Fultondale tras caída de árbol

25 de noviembre de 2025 – FULTONDALE, Alabama – Agencias.

Una familia de Fultondale recibió ayuda de voluntarios el martes, después que un árbol se estrellara contra su techo. Las tormentas azotaron la zona la madrugada del martes.

La familia Herrera se despertó por fuertes vientos y un árbol atravesó el techo de su casa. Paola Herrera estaba en la habitación donde cayó el árbol. Inmediatamente fue a ver cómo estaba su hija Jasbeydi, quien dormía en otra habitación con una prima.

“Empezaron a sentir el fuerte viento y como si su casa se moviera”, dijo Jasbeydi Herrera, traduciendo para su madre. “Nos agarró a mí y a mi prima, que estaba durmiendo conmigo, y salimos y vimos que el techo de la cocina también estaba roto”.

Israel González vio en Facebook que los Herrera necesitaban ayuda y dejó el trabajo para ayudar a limpiar los escombros y cubrir el techo.

“Hay que seguir adelante y ayudarse mutuamente”, dijo González.

González trabajó para colocar cubiertas y lonas en el techo para ayudar a la familia a permanecer en su casa.

“Más cubiertas y más lonas en el techo. Y haremos todo lo posible para que puedan dormir aquí esta noche ó mañana”, dijo. “Antes del Día de Acción de Gracias, es triste. Pero estamos aquí para ayudar”.

Nadie resultó herido en el incidente. La familia dijo estar agradecida por la ayuda recibida.