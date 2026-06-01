Voto fraudulento en Alabama: se declara culpable un no ciudadano

Qué pasó: Un hombre de nacionalidad mexicana admitió judicialmente haber emitido sufragios ilegales en múltiples comicios estatales.

Por qué importa: El caso resalta la estricta fiscalización sobre el padrón electoral estadounidense y el cumplimiento de las normativas de sufragio locales.

El dato clave: El imputado, de 45 años, ejerció el voto ilegalmente durante las elecciones generales de los años 2022 y 2024.

Un residente de Haleyville admite cargos por fraude electoral

Un ciudadano mexicano residente de Haleyville se declaró culpable formalmente de dos cargos federales por voto fraudulento. El anuncio judicial fue ratificado por el fiscal federal Phillip W. Williams Jr., marcando un severo precedente en los tribunales del norte de Alabama.

El procesado fue identificado como Homero Ramos, quien mantenía estatus de residente permanente legal en el territorio estadounidense. Pese a no contar con la ciudadanía requerida, Ramos completó su registro electoral de forma irregular para participar activamente en comicios restringidos.

Detalles de la investigación federal por sufragio ilegal

La comparecencia se efectuó ante el juez de distrito estadounidense Edmund G. LaCour, Jr. De acuerdo con el expediente oficial, el acusado violó de forma consciente la ley constitucional de Alabama, que reserva el derecho de sufragio exclusivamente para ciudadanos nacidos o naturalizados.

Las indagaciones clave correspondieron al departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. La resolución penal contó con la asistencia directa de la Oficina del Secretario de Estado y el Servicio de Impuestos Internos, bajo la postulación procesal del fiscal Brett A. Janich.