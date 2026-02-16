Vuelo de repatriacion desde Estados Unidos llega a Venezuela con 110 migrantes

16 de febrero de 2026 – Caracas – EFE.

Un nuevo grupo de ciudadanos venezolanos regreso a su nacion este lunes mediante un operativo de traslado aereo procedente de la ciudad de Miami. Esta movilizacion forma parte de los esfuerzos coordinados entre las autoridades de Washington y el programa estatal conocido como Gran Mision Vuelta a la Patria para gestionar el flujo migratorio actual.

El contingente que arribo al territorio nacional esta integrado por un total de ciento diez personas entre las que se contabilizaron noventa y dos hombres y quince mujeres. Ademas el reporte oficial detallo la presencia de tres menores de edad quienes recibieron atencion inmediata por parte de los organismos de seguridad ciudadana al momento de su llegada.

La operacion se concreto en el Aeropuerto Internacional Simon Bolivar de Maiquetia utilizando una aeronave de la compañia estadounidense Global Crossing para el traslado directo desde Florida. Al aterrizar en la terminal que sirve a la capital venezolana los pasajeros fueron sometidos a los protocolos de asistencia y verificacion de identidad correspondientes.

Este evento marca el vuelo numero ciento doce que se realiza bajo el marco del acuerdo migratorio suscrito entre ambas naciones a finales de enero del año pasado. A pesar de las variaciones en las relaciones diplomaticas y las tensiones regionales los mecanismos de repatriacion han mantenido su continuidad operativa para facilitar estos retornos asistidos.

Desde el Ministerio de Interior y Justicia se enfatizo que estas acciones buscan ofrecer una alternativa segura para los venezolanos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en el extranjero. El compromiso gubernamental se centra en garantizar un proceso de reintegro ordenado para quienes deciden volver a su pais de origen tras enfrentar dificultades en el exterior.

Cabe destacar que este movimiento se produce apenas unos dias despues de otro operativo similar donde mas de un centenar de personas retornaron bajo las mismas condiciones. La frecuencia de estos traslados aéreos desde Miami refleja la vigencia de los convenios binacionales destinados a atender la crisis de movilidad humana en el continente americano.