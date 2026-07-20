Waldo’s Chicken creará 40 empleos en Chelsea

La cadena Waldo’s Chicken and Beer llegará al desarrollo comercial Valley Post en Chelsea a principios de otoño.

Esta apertura revitalizará un espacio gastronómico clave tras los cierres provocados por Pihakis Restaurant Group en abril.

La llegada del nuevo restaurante generará aproximadamente 40 empleos locales y busca recontratar al personal despedido.

¿Cuándo abre Waldo’s Chicken and Beer en Valley Post?

La franquicia Waldo’s Chicken and Beer confirmó el arrendamiento del antiguo local de Little Donkey en el complejo Valley Post de Chelsea. Bajo la dirección del socio operativo Casey Atherton, el establecimiento planea abrir sus puertas a principios de otoño. Esta inauguración marcará la expansión de la marca en el centro de Alabama, sumándose a su reciente éxito en Vestavia Hills.

El proyecto contempla remodelaciones para incluir los elementos visuales icónicos de la marca, como franjas rojas y blancas, arte pop y pantallas gigantes para eventos deportivos. Además, ofrecerá un menú centrado en ingredientes frescos preparados diariamente. El alcalde de Chelsea, Cody Sumners, celebró la reactivación comercial de esta importante zona de la ciudad.

Impacto laboral y antecedentes tras el cierre en Chelsea

La llegada de Waldo’s Chicken and Beer representa un impulso económico tras la crisis registrada en abril. En ese periodo, varios restaurantes administrados por Pihakis Restaurant Group cerraron repentinamente en Valley Post por problemas financieros, dejando a decenas de camareros y barmans sin empleo en la zona del corredor de la 280.

Para mitigar este impacto, la empresa ha iniciado la selección de personal para cubrir unos 40 nuevos empleos. Los directivos del restaurante priorizarán el reclutamiento de los antiguos trabajadores de Valley Post y residentes de comunidades cercanas como Mt. Laurel, Highland Lakes y Greystone.