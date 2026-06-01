Walmart planea nuevo Neighborhood Market en Vestavia Hills

Qué pasó: Walmart presentó una propuesta formal para adquirir y remodelar completamente un antiguo local de comestibles en desuso ubicado en la zona de Cahaba Heights.

Por qué importa: El proyecto busca transformar una infraestructura obsoleta mediante demolición sustancial, requiriendo un acuerdo de incentivos fiscales con el gobierno municipal para avanzar.

El dato clave: La corporación planea ejecutar una inversión económica mínima de 20 millones de dólares para construir un establecimiento comercial de 45,000 pies cuadrados.

Nueva tienda Walmart Neighborhood Market en Cahaba Heights

El Concejo Municipal de Vestavia Hills evalúa la primera lectura de una propuesta comercial para abrir un Walmart Neighborhood Market. La famosa cadena estadounidense mantiene bajo contrato de compra un antiguo establecimiento de la cadena Winn Dixie, el cual permanece cerrado actualmente.

La propiedad seleccionada para esta millonaria inversión minorista se localiza exactamente en el 3925 de Crosshaven Drive. Representantes de la empresa señalaron que las condiciones de drenaje, estacionamiento y edificación actuales son inadecuadas, por lo que procederán con una renovación total del espacio.

Incentivos fiscales y desarrollo económico en Alabama

Para viabilizar este desarrollo en el estado de Alabama, Walmart solicitó formalmente una estructura de incentivos financieros a la administración local. La petición corporativa contempla obtener una devolución de impuestos sobre las ventas por un plazo de 10 años, fijando un tope de 3 millones de dólares.

La junta gubernamental de Vestavia Hills agendó la revisión del plan de infraestructura en su sesión oficial del 1 de junio de 2026. No obstante, las autoridades municipales confirmaron que la votación definitiva y toma de acciones se postergarán hasta reuniones posteriores.