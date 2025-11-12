Waymo comienza a transportar pasajeros en autopistas con vehículos completamente autónomos

12 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

Waymo, la subsidiaria de Alphabet (Google) enfocada en el desarrollo de vehículos de transporte autónomo, ha anunciado recientemente el inicio de la prestación de sus servicios en autopistas. La compañía ha comenzado a ofrecer viajes a pasajeros en este tipo de vías en tres áreas metropolitanas clave de Estados Unidos: Los Ángeles, Phoenix y la zona de la bahía de San Francisco.

Con esta implementación, Waymo se establece como la primera de las principales empresas de movilidad que utiliza vehículos autónomos en ofrecer un servicio de transporte comercial de pasajeros en autopistas. Este avance marca un hito significativo en la industria del transporte sin conductor, al expandir su operación más allá del entorno estrictamente urbano en el que se había limitado su servicio hasta la fecha.

La compañía ha comunicado que sus planes de expansión incluyen la extensión de este nuevo servicio de autopistas a otras ciudades estadounidenses en un futuro cercano, nombrando específicamente a Austin y Atlanta como las próximas localidades objetivo. Waymo destacó en un comunicado que esta ampliación de su servicio, especialmente la introducción en las autopistas del área de la bahía de San Francisco, se fundamenta en el rendimiento comprobado y la experiencia adquirida tras millones de kilómetros recorridos en este tipo de carreteras en condiciones reales.

Dmitri Dolgov, uno de los directores ejecutivos de Waymo, explicó a los medios de comunicación que, si bien la conducción completamente autónoma en autopistas puede parecer “muy fácil de aprender” en principio, en realidad ha demostrado ser “muy difícil de dominar”. Subrayó que, por esta complejidad, el perfeccionamiento de la tecnología para operar de forma segura en autopistas ha requerido un tiempo considerable de desarrollo e implementación.

Actualmente, varias empresas en Estados Unidos están compitiendo intensamente para establecer y ofrecer servicios comerciales de transporte utilizando vehículos completamente autónomos. Entre los competidores más destacados se encuentran Waymo, Tesla y Zoox, esta última siendo una filial del gigante tecnológico Amazon. Todas buscan liderar el mercado de los vehículos sin conductor.

A pesar de la feroz competencia, Waymo parece mantener una posición de liderazgo en la carrera tecnológica. La compañía es percibida como la más avanzada en el sector, y según las estimaciones, se encontraría al menos dos años por delante en términos de desarrollo y despliegue comercial en comparación con los robotaxis de Tesla.