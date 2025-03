Will Smith transforma la bofetada a Chris Rock en su regreso musical

28 de marzo de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Will Smith hace alusión a la famosa bofetada que le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar de 2022 en su nuevo álbum Based on a True Story. Este disco marca su regreso a la música después de un paréntesis de 20 años. En la segunda pista del álbum, titulada Int. Barbershop — Day, Smith comienza con una declaración desafiante: “Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”, en la que se refiere a las críticas que surgieron tras el incidente con Rock.

La canción, que cuenta con las colaboraciones de DJ Jazzy Jeff y B. Simone, continúa abordando los rumores y comentarios sobre su figura pública. En un momento de la canción, una voz acompaña a Smith diciendo: “Escuché que ganó el Óscar pero tuvo que devolverlo”, una clara referencia al galardón que recibió en 2022 por su actuación en King Richard: Una familia ganadora, poco después de la controversia que protagonizó con Rock.

La bofetada ocurrió en respuesta a una broma de Rock sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will, quien estaba en la audiencia. En el momento del incidente, Smith regresó a su asiento y, visiblemente molesto, le gritó a Rock: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca!”. Este altercado dejó una huella en la ceremonia y fue ampliamente comentado en los medios.

La canción sigue con la letra: “Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, lo que refuerza el tema de la controversia y la defensa de su familia. De esta manera, Smith integra el incidente en su música de forma directa, utilizando su regreso al rap para reflexionar sobre las críticas y el impacto de su accionar.

Based on a True Story consta de 14 canciones, y el sencillo principal es You Can Make It, en el que Smith fusiona su estilo característico de rap y hip-hop. Este álbum marca su regreso a la música tras dos décadas de su último disco, Lost and Found (2005). A lo largo de su carrera musical, Smith, ganador de cuatro premios Grammy, se consolidó como una figura prominente en la industria del rap, especialmente con DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.