‘Wonderland Under Warrior’ vuelve a Rickwood Caverns para Navidad 2025

20 de noviembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Parque Estatal Rickwood Caverns ofrecerá nuevamente una mágica experiencia navideña al transformar la caverna en un país de las maravillas invernal subterráneo.

Por noveno año consecutivo, la caverna se convertirá en un espectáculo transitable conocido como “Wonderland Under Warrior” (País de las Maravillas Bajo Warrior), una atracción inmersiva llena de luces navideñas y personajes diseñados para cautivar la imaginación de niños de todas las edades.

“Este es el momento más emocionante del año en el Parque Estatal Rickwood Caverns”, dijo Emily Davis, Gerente del Parque Estatal Rickwood Caverns. “Cada año, vemos el impacto de ‘Wonderland Under Warrior’ a través de las sonrisas de los niños y sus padres. Esta atracción muestra la magia de la temporada navideña de una manera verdaderamente única. Estamos ansiosos por que la gente vea lo que tenemos para ellos este año”.

“Wonderland Under Warrior” comienza el sábado 22 de noviembre y se extiende hasta el 4 de enero de 2026. Papá Noel estará disponible para tomar fotos en el Centro de Naturaleza del parque a partir del viernes 28 de noviembre, el día después de Acción de Gracias, y está programado para estar allí todos los días hasta el 22 de diciembre.

Este año, “Wonderland Under Warrior” estará abierto el Día de Año Nuevo, que es el jueves 1 de enero.

Se pueden hacer reservaciones en línea, y un calendario completo para el “Wonderland Under Warrior” de este año se puede encontrar en el sitio web del Parque Estatal Rickwood Caverns. Las reservaciones también se pueden asegurar llamando al parque al (205) 647-9692.

Todos los recorridos regulares por la cueva se suspenden durante la duración de “Wonderland Under Warrior” y se reanudarán en enero de 2026.

“Si usted y su familia nunca han experimentado ‘Wonderland Under Warrior’, les animamos a hacer el viaje este año”, dijo Davis. “No se sentirán decepcionados”.

“Wonderland Under Warrior” ofrece un recorrido autoguiado a través de una serie de salas con temática navideña, que presentan un país de las maravillas invernal lleno de aldeas de elfos, luces danzantes, cavernas de hielo glaciar y más. Diferentes personajes llenan cada sala para brindar una aventura navideña única.

La experiencia “Wonderland” comienza cuando los visitantes ingresan al parque, con una increíble exhibición de luces navideñas fuera del sistema de cuevas y que conducen a la entrada de la caverna. Muchos huéspedes prefieren llegar después del anochecer, dando tiempo para disfrutar de todo el esplendor de la exhibición de luces al aire libre.

Una vez dentro, el recorrido autoguiado se extiende por aproximadamente media milla dentro del sistema de cuevas antes de regresar. Los funcionarios del parque animan a los visitantes a usar zapatos resistentes y cerrados, adecuados para caminar, y a hacer reservaciones con anticipación.

“Esta es realmente una experiencia navideña que hay que ver”, dijo Chris Blankenship, Comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama. “Es difícil describir cómo las luces navideñas se combinan con la belleza natural de la caverna para crear una experiencia verdaderamente mágica”.

La atracción estará cerrada algunos días, incluyendo el Día de Acción de Gracias, que es el jueves 27 de noviembre; Nochebuena y Día de Navidad; Nochevieja, 31 de diciembre; y la mayoría de los lunes y martes de diciembre.

El Parque Estatal Rickwood Caverns está ubicado justo al lado de la Interestatal 65 en Warrior, a unas 30 millas al norte del centro de Birmingham y a unas 75 millas al sur de Huntsville.