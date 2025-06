Xabi Alonso afirma que Mbappé no está completamente recuperado aún

25 de junio de 2025 – Deportes – EFE.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, confirmó este miércoles que Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria para el partido contra el Salzburgo porque aún no está completamente recuperado, a pesar de haber entrenado con el grupo. El técnico explicó que, aunque se mostró contento de verlo entrenar, Mbappé apenas había comenzado a correr y no tenía la condición física necesaria para competir al nivel requerido. La decisión fue tomada en consenso con el propio jugador, quien prefirió continuar su recuperación para estar en condiciones óptimas en el futuro, particularmente si el equipo avanza a los octavos de final.

Alonso también abordó el objetivo principal del equipo, que es ganar y asegurar el primer lugar del grupo H. Sin embargo, reconoció que alcanzar la primera posición en el grupo podría complicar el camino hacia la siguiente fase, pues podrían enfrentarse a equipos difíciles, como el Manchester City de Pep Guardiola en octavos de final.

El entrenador se refirió también a unas recientes declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien mencionó que en el Barça hay un sentimiento de “libertad”, mientras que en el Madrid predomina el “poder”. Alonso comentó que, aunque no conoce el contexto exacto de las palabras de Laporta, en el Real Madrid se experimenta un ambiente de libertad y democracia, y asumió que en el Barcelona también deben tener su propio sentido de poder.

Sobre su equipo, Xabi Alonso expresó su satisfacción con el rendimiento de Dean Huijsen, un nuevo fichaje del club, destacando su calidad y personalidad tanto con la selección como con el Madrid. Aseguró que Huijsen ha mostrado mucho carácter desde su llegada y que el equipo debe seguir presionándolo para evitar que se relaje. También habló de Rodrygo, quien a pesar de no haber jugado los 90 minutos en el último partido, sigue siendo un jugador fundamental para el equipo y lo consideró crucial para la próxima competencia, el Mundial de Clubes.

El técnico madridista se mostró satisfecho por contar con varias opciones en la banda derecha, como Fede Valverde, Brahim Díaz, Rodrygo y Franco Mastantuono. Afirmó que estos jugadores serán clave durante la temporada, que se perfila como exigente con más de 50 partidos por disputar. Además, Alonso destacó la importancia del Mundial de Clubes, donde los equipos europeos pueden medir su nivel de competitividad frente a rivales de otros continentes. Para él, este torneo tiene una gran relevancia y el objetivo es ganarlo.

Finalmente, Xabi Alonso recordó a Piero Hincapié, un jugador ecuatoriano que entrenó en el Bayer Leverkusen, y expresó su placer de haber trabajado con él. Resaltó su calidad y su profesionalismo durante el tiempo que compartieron en el equipo alemán.