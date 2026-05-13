Xi Jinping y Donald Trump inician cumbre estratégica en suelo chino

13 de mayo de 2026 – Pekín – EFE.

Los presidentes Xi Jinping y Donald Trump iniciaron este jueves su encuentro bilateral en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Tras una ceremonia oficial de bienvenida, ambos mandatarios dieron comienzo a la actividad central de la visita de Estado que el líder republicano realiza a la potencia asiática.

La agenda de la reunión está enfocada en resolver asuntos de alta relevancia global, destacando la tregua comercial entre las dos potencias económicas. Asimismo, los líderes discuten sobre la rivalidad en el sector tecnológico, la situación política de Taiwán y el complejo escenario de guerra en Irán.

El presidente estadounidense acude a esta cita con un equipo de alto nivel, encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio. La delegación busca fortalecer los vínculos estratégicos y abordar las fricciones diplomáticas que han marcado la relación entre Washington y Pekín en los últimos meses.

Junto a los funcionarios gubernamentales, destaca la presencia de figuras clave del sector empresarial como Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook. La participación de los directivos de Tesla, Nvidia y Apple subraya la importancia de los intereses corporativos y el desarrollo de semiconductores en las negociaciones actuales.