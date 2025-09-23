Zelenski insta a EE. UU. y China a presionar a Rusia para un alto el fuego

23 de septiembre de 2025 – Naciones Unidas – EFE.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo un llamado este martes a China y Estados Unidos, pidiéndoles que utilicen su influencia sobre Rusia. Su objetivo es que estas potencias fuercen un alto el fuego y pongan fin a la guerra y la invasión que ya lleva tres años y medio. Zelenski expresó esta solicitud en una sesión del Consejo de Seguridad, señalando la incapacidad de la ONU para influir en el desarrollo de este conflicto.

Zelenski, quien en esta ocasión vestía de negro en lugar de su habitual ropa de camuflaje, comenzó su intervención dirigiéndose a China, a la que describió como una nación de la cual Rusia depende por completo.

Con una franqueza poco común, el presidente ucraniano se quejó de que China a menudo se mantiene distante y en silencio en lugar de trabajar por la paz. Argumentó que, si China realmente deseara detener la guerra, podría obligar a Moscú a poner fin a la invasión, ya que, según él, la Rusia de Putin no sería nada sin el apoyo chino.

Respecto a Estados Unidos, Zelenski mencionó que acababa de reunirse con el presidente Donald Trump. “Hemos discutido algunas buenas ideas, que espero funcionen”, dijo, sin ofrecer más detalles. Agregó que ahora espera “acciones de EE. UU. para empujar a Rusia hacia la paz”.

Horas antes, Trump había publicado en su cuenta de Truth Social lo que podría ser una nueva estrategia respecto a Ucrania. Tras su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense escribió que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en una posición favorable para ganar la guerra contra Rusia y recuperar los territorios ocupados.

Además, Trump respaldó la idea de que los países de la OTAN derriben las aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y exigió a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia para no “financiar una guerra contra ellos mismos”.

Finalmente, Zelenski lamentó la falta de poder de la ONU para influir en el conflicto. “Esta organización tiene ahora menos influencia y con frecuencia carece de capacidad real de decisión sobre asuntos fundamentales”, reflexionó el mandatario ucraniano.